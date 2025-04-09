Karadağ’da ev alma hayaliyle 13 milyon TL dolandırıldılar

İzmir'de yaşayan ve 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan (60) çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı. Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı. Gürkan çifti, ev alması için 325 bin euroyu (13 milyon 500 bin TL) Çınar Ş.'ye gönderdi ancak satın alma işlemi gerçekleşmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken çift hem maddi hem de manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını belirtti. DHA