Karadağlı sanatçı Filistinli çocukların tebessümünü resmetti

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için duvar resimleri yapılıyor. Karadağlı ressam Miso Joskic, Podgoritsa'daki bir binanın duvarına resmettiği "tebessüm eden Filistinli çocuklarla" İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmeyi hedefliyor. Joskic, bu resmi temmuzda çizmeye başladığını söyleyerek Filistin'le Dayanışma Hareketi üyelerinin kendisine yardım ettiğini belirtti.Duvar resmiyle Filistinlilere dayanışma mesajı göndermeyi de amaçladıklarını ifade eden Joskic, "Her eylemin ve sesin, durumu değiştirmeye katkıda bulunabileceğine inanıyoruz" dedi. Joskic, "Filistin'deki son olaylar başladığında, Filistin'le Dayanışma Hareketi bu projeyi başlattı. Projeyi eylül başında bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Halktan da destek aldıklarını dile getiren Joskic insanların iskeleye çıkarak kendisine yardım ettiklerini kaydetti.