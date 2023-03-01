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Giriş Tarihi: 1.3.2023 01:39

Karadeniz açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu’da sahilden yaklaşık 10 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi

İHA
Karadeniz açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında Karadeniz'de sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu. Mayını bulan balıkçılar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri, Karadeniz'de balıkçılar tarafından bulunan mayını kontrollü şekilde imha etti.

Cide'nin İlyasbey köyünde balıkçılık yapan Ferdi Yılmaz, balık tutmak için denize açıldıklarını belirterek, "Av peşindeyken deniz üzerinde siyah bir cisim gördük. Merak edip cisme doğru yanaştık. Cismin yanına gittiğimizde mayın olduğunu fark ettik. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak durumu bildirdik. Ekipler de kısa sürede mayının olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra da mayın kontrollü bir şekilde imha edildi" dedi.

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Karadeniz açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
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