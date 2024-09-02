Karadeniz bereketi

BALIK av yasağı sona erdi. Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek büyük teknelerle denize açıldı. Ağlar palamut ve istavritle doldu. Balık bol olunca fiyatlar düştü. Trabzon'daki balıkhanede önceki gün 200 TL'den satılan palamut şimdi ise 50 TL, 5 tane 200 TL'den satışa sunuluyor. Barbunun kilosu 150 TL, istavritin kilosu 75-150 TL arası iken, mezgitin kilosu ise 100 ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. Balık bol ve uygun fiyat olması nedeniyle balık özlemine son vermek isteyen vatandaşlar balıkhanelere akın ediyor. Vatandaşlar "Fiyatlar uygun. Bol bol balık tüketeceğiz" dedi.