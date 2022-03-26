Karadeniz bu evi parça parça yutuyor! Çuvallarla savunuyor...





"Elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum"

Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan evin sahibi Ali Çabuk, "Belediyemiz ve devletimizin yeterince sorunu var. Ben kendi kendime kumlarla, torbalarla elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum bir vatandaş olarak. Ama kadere de karşı gelemem doğayla baş edemem nereye kadar gider bilemiyorum ama evimin altına kadar geldi en sonun da sanki durmuş gibi oldu. Ankara'dan gelen heyette bu ayın sonundan itibaren deniz durduğu takdirde denizin içerisine taşları koyacaklarını söylediler ve bende bu sevindirici haberi Karasu halkına duyurmuş olayım. Allah verdi, Allah alır ama tehlike daha büyük durumlara geldiği zamanda tabii ki burayı terk etmek zorunda kalırsam terk edeceğim ama şuanda böyle bir ihtimal görmüyorum" dedi.