Karadeniz Ereğli’de 9 kurşunla vurulan Fevzi hayatını kaybetti

Olay, Belen Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola çıkan sağlık ekiplerini durduran N.A.'nın aracındaki yaralı kardeşi Fevzi Altay, ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan Fevzi Altay, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Vücuduna 9 mermi isabet eden Altay, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.