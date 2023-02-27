‘Karadeniz insanı bize kucak açtı’

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hasar gören Kahramanmaraş Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki sakinler Türkşiye'nin çeşitli illerinde misafir ediliyor. . Trabzon'a gelen 64 huzurevi sakini çeşitli yerlerde misafir ediliyor. Deprem bölgesinden gelen depremzede aileler ve huzurevi sakinleri için Trabzon İl Müdürlüğü tarafından huzurevleri hazırlandı. Trabzon Valiliğinden izin alan Arsin ilçesindeki esnaf ve vatandaşlar depremzede aileleri kendileri misafir etti .İlçedeki bir otelin sahibi , 12'si depremzede huzurevi sakini ve 8 aileyi otelinde ücretsiz misafir ediyor. Kahramanmaraş Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden Trabzon'a gelen Huzurevi sakini Veysel Kara Zencir(63)," Kahramanmaraş'ta yaşadığımız depremde kaldığımız huzurevi binası hasar gördü. Bakanlığımız tarafından çeşitli illerdeki huzurevlerine gönderildik. Trabzon'a geldiğimizde bizi çok sıcak karşılayıp. kucak açtılar . Huzurevine gidecektik ama Arsin ilçesindeki bir otel sahibi bizi bırakmayarak misafir etti. Allah herkesten razı olsun"

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası depremzede vatandaşlar Türkiye'nin çeşitli illerinde misafir ediliyor . Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde Kahramanmaraş Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hasar gördü. Orada kalan huzurevi sakinleri güvenlik açısından illere gönderildi. Trabzon'a gelen ve 3 ayrı huzurevlerine yerleştirilen 64 huzurevi sakinlerinin bazılarını ise vatandaşlar tarafından kendileri misafir etti. Arsin ilçesindeki bir otelin sahibi,12 huzurevi sakini ve 8 aileyi kendi isteğiyle ücretsiz misafir ediyor. Depremzede vatandaşlar bu durum karşısında mutluluklarını SABAHA anlattı.

HUZUREVLERİNDEKİ YERLERİMİZ HAZIRDI, AMA ESNAF VE HALK BİZİ BIRAKMADI

Kahramanmaraş ilinden Trabzon'a gelen huzurevi sakinlerinden Veysel Kara Zencir(63), Kahramanmaraş'ta 7 aydır huzurevinde kalıyordum. O büyük felaketten kurban olduğum rabbim bizi sağ kurtardı. Depremde dayımın kızı, oğlu ve hanımı enkaz altında hayatını kaybetti. İl müdürlüğümüz sayesinde Trabzon'a geldik. Burada halk bize kucak açtı . Normalde huzurevlerinde yerimiz ayrılmıştı ama bu otelin sahibi bizi bırakmadı. Ücret almadan misafir ediyor. İlçe esnafı her ihtiyacımızı kendileri karşılıyor. Depremin soğukluğunu ve acısını bize unutturuyorlar. Allah devletimizden, milletimizden Karadeniz insanından razı olsun", dedi

2.DEPREM BİNALARIN TAMAMINI YIKTI

Cafer Keklik (64) 2 aydır Kahramanmaraş'taki huzurevinde kalıyordum. Arkadaşlarımla hoş vakit geçiriyorduk. O büyük deprem hepimizi birbirimizden ayırdı. O anı ömrüm boyunca unutamam. Binamız yukarıya çıkıp, aşağıya inip sallanıyordu. O anda odadaki beton direğe sarılmıştım. Sanırım yaklaşık 100 saniye kadar sürdü. Depremin şiddeti azalınca hemen dışarı çıktık. Etrafımızdaki çoğu bina yıkılmaya başlamıştı. 2.depremde hasarlı olan binalar tamamen yıkıldı. Etraf mahşer gibiydi. Birkaç gün güvenli bir alanda kurulan çadırlarda kaldık. Daha sonra Trabzon'a geldik. Buranın halkı bize sımsıkı sarıldı. Otellerini, evlerini açtılar. Allah razı olsun. Allah'ım böyle bir felaket daha göstermesin", dedi

Bülent Olcar (63) ise, Karadeniz insanı gerçekten çok sıcak ve yardımsever. Buraya geldiğimizde depremin o dehşet acısını yüreğimizde yaşarken ,Trabzon halkı güzel yürekleriyle bizi bağırlarına bastılar. Depremde yakınlarımızı kaybettik. Devletimiz yaraları hemen sarmaya başladı. Allah razı olsun",dedi

TRABZON BİZİ BAĞRINA BASTI

Orhan Kara (68) ise, Deprem esnasında uzun bir süre süre sallandık. Kaldığımız huzurevi binasının duvarları çatladı. Memleketim Iğdır. Bundan önce Trabzon'a gezmeye gelmiştik. Bu kez depremzede olarak 2.kez geldim. Çok kayıplar verdiğimiz büyük bir felaketti. Kahramanmaraş'ta ara ara deprem olurdu ama hafifti. Bu deprem Kahramanmaraş'ı tamamen yıktı. Allahtan gelen bir durum. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Trabzonlu vatandaşlar bizi bağrına bastı. Allah herkesten razı olsun

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ,HEP BİRLİKTE BU YARAYI SARACAĞIZ

Depremzede vatandaşları otellerinde ücretsiz misafir eden Otel sahibi Enes Küçük ise, "Öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Türk halkı olarak elimizden gelen imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şey talep etmeden depremzede vatandaşlarımız için otelimizi açtık. Şuan deprem bölgesinden gelen 8 aile ve huzurevinden gelen 12 amcalarımızı kendi imkanlarımızla misafir ediyoruz. Bu zor zamanda herkes aynı şekilde destek oluyor. Ülkemiz, devletimiz çok güçlü. Bununda üstesinden gelecektir. Depremzede misafirlerimizden talep oldukça misafir etmeye devam edeceğiz. Burası onların evi. Allah böyle bir felaket daha yaşatmasın. Gün birlik olma günü. Hep birlikte bu yarayı sarmaya çalışıyoruz", dedi