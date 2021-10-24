Karadeniz Off-Road Kupasının 3. ayağı Akçaabat’ta yapıldı

Trabzon Offroad Kulübünün organize ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ve Akçaabat Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Off-Road Kupası 3.ayak yarışlarına Akçaabat Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Trabzon Off-Road Kulübü katıldı.

Macera ve hız tutkunları ile birlikte Trabzonlu vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda yapıldı.

İRAN, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE'DEN YARIŞMACILAR KATILDI

Nefeslerin tutulduğu Off-Road yarışlarına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar kişi katıldı. Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu, Milletvekili Günnar ve Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'in start verdiği yarışta, İran, Gürcistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışmacılar da yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu hemşerileriyle birlikte yarışı izledi. Heyecanın zirve yaptığı yarışta vatandaşlar Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istediler.

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Trabzon'un daha yaşanılabilir bir şehir olması adına büyük gayret gösterdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren 'Sıkıcı şehirler gelişemez' anlayışıyla hareket ediyoruz ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sosyal, kültürel ve spor etkinlikleriyle hemşerilerimizi buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugün de burada gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları'nın gördüğü ilgi bizleri mutlu etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda çeşitli etkinlikler organize etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Off-Road yarışları ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; "Akçaabat'ımız turizmin her alanında cazibe merkezi olarak bölgemizde hatta Ülkemizde adından sıkça söz ettirmektedir. Doğa turizminden tarih turizmine, Kültür Sanat turizminden spor turizmine kadar birçok alanda faaliyetlere ev sahipliği yapan Akçaabat'ımız bugün de Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor ve hem yurt dışından hem de ülkemizden gelen misafir sporcuları ağırlıyor. Böylesine büyük, uluslararası bir organizasyonun bizim ev sahipliğimizde Akçaabat'ımızda yapılıyor olmasının mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Sahadaki heyecan ve coşku, katılan seyirci ve misafirlerin yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm; yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Organizasyonu düzenleyen Trabzon Off-Road kulübümüze, yarışlara Akçaabat Belediyemizin yanında destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna, Trabzon Büyükşehir Belediyemize şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. İran, Gürcistan, Azerbaycan, Artvin, Rize, Kars, Trabzon, Ordu, Giresun gibi bütün illerimizden gelen sporculara teşekkür ediyorum." dedi.