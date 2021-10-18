Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz sarıya boyandı! Korkutan manzara...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:42 Son Güncelleme: 18.10.2021 11:07

Karadeniz sarıya boyandı! Korkutan manzara...

DHA
Karadeniz sarıya boyandı! Korkutan manzara...

Zonguldak'ta derelerden akan çamur Karadeniz'i sarıya boyadı. Vatandaşlar her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu, çöplerin de limana biriktiğini ifade etti.

Zonguldak'ta derelerin birleştiği liman çamur rengine döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından saatteki kızı 75 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli yağış sonrası Zonguldak Limanı adeta sarıya boyandı. Çamur, Üzülmez ve Çaydamar derelerinin birleştiği noktadan Karadeniz'e aktı.

Her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, yağmurla birlikte derelerin getirdiği çöplerin de limana biriktiğini belirttiler. Limanı tamamen kaplayan manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz sarıya boyandı! Korkutan manzara...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA