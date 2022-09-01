Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz'de 2022-2023 balık av sezonunda balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:21 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:37

Karadeniz'de 2022-2023 balık av sezonunda balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

2022-2023 av sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar 1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ diyerek ağları denizle buluşturdu. Yeni sezonun bereketli geçmesi için dua ederek denize açılan balıkçıların ağına ilk gece istavrit ve palamut takıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Karadeniz’de 2022-2023 balık av sezonunda balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

2022-2023 av sezonunun açılışı için Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Limanı'nda tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Ömer Harun Özkaynak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, davetliler ve balıkçılar katıldı. Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın yeni sezonun bereketli geçmesi için dua ettiği törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Dualar yapıldı. 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılarımızın av sezonu başlamış olacak. Trabzon balıkçılığı ile bilinen bir şehir. Şehrimizde bine yakın irili, ufaklı balıkçı teknemiz mevcut. Bu akşam itibariyle bu teknelerimizin hepsi inşallah sezona başlayacak. Allah bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

TRABZONLU BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan Rizeli balıkçılar av yasağının sona erdiği ilk gün bereketli bir av yaşadı. Trabzon'da av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar bu sezondan umutlu olduğunu ifade etti.

Trabzon'da Adem Baba gemisi kaptanı Yakup Uzun ise, "Yeni av sezonunda tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra "Vira Bismillah" diyerek denize çıktık. Ağlarımıza ilk olarak istavrit ve palamut takıldı.Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı deniz sıcaklığı yüksek durumda. Bu nedenle balık soğuk suya gidiyor. Fakat yeni sezonda ağlarımız dolmaya başladı.İnşallah bu sezon bol balık olur" dedi.

Gemi 2. kaptanı Süleyman Uzun ise "Yeni av sezonumuz hayırlı olsun. Av yasağının bitmesiyle birlikte tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte "Vira Bismillah" deyip, denize açıldık. Bu sezon görünen o ki istavrit,çinekop ve palamut'un bol olacak.İnşallah bol balık olur ve vatandaşımız bol bol balık tüketir" dedi.

RİZELİ BALIKÇILAR BEREKETLİ AV YAŞADI

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan Rizeli balıkçılar av yasağının sona erdiği ilk gün bereketli bir av yaşadı. Karadeniz açıklarında nasiplerini arayan balıkçıların ağına takılan istavrit ve palamut açık attırma usulü ile satıldı. Balıkçı esnafı ve vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde balık haline gelerek ağlara takılan balıklara ilgi gösterirken, balıkçı Adem Duman, geçen seneye göre denizde bolluk olduğunu söyledi. Duman, "Sezon görünüşe göre bereketli geçecek. Palamut bu sene bol olabilir. Sezonun ilk günü. Balıklar gelmeye başladı. Geleneksel satışlarımızı yaptık. Denizdeki bolluk geçen seneye göre daha güzel görünüyor. Özellikle palamut bu sene severlerini bekliyor" dedi.

Bu sezon palamutun bol olacağını tahmin eden Erkan Avcı ise "Rızkı veren Allah'tır. Bu sene denizde bolluk olduğu gözüküyor. Palamutu bol bekliyoruz. İnşallah fiyatlar makul olacak. Kısmetse balıkçılarımız üzülmeyecek, vatandaşlarımız da bolca balık yiyecek. İnşallah dilediğimiz gibi bir sezon geçiririz" diye konuştu

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Karadeniz'de 2022-2023 balık av sezonunda balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
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