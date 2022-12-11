Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz’de avlanan ince hamsi, diğer balık çeşitlerini tehdit ediyor
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:42 Son Güncelleme: 11.12.2022 14:51

Karadeniz’de avlanan ince hamsi, diğer balık çeşitlerini tehdit ediyor

Karadeniz’de bu sezon yaşanan bol palamut avının ardından başlayan hamsi avında da belirgin artış yaşanıyor. Trabzon’lu kıyı balıkçıları, son günlerde ince avlanan hamsinin, diğer balık türlerinin beslenmesinde olumsuz etki yaşattığını, çeşit sirkülasyonunu azaltarak kendilerinin de olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Karadeniz’de avlanan ince hamsi, diğer balık çeşitlerini tehdit ediyor

İnce avlanan hamsinin büyük tekneleri de olumsuz etkilediğini belirten kıyı balıkçısı Osman Usta, "Avladığımız mezgit, palamut, Lüfer gibi türler hamsiyi yiyor. Bu durumda hamsi olmadığı zaman balık çeşitlerinin çoğu da olmuyor. Hamsiyi yemeyen balık yoktur. Lüfer, palamut, mezgit her tür balık hemen hemen hamsi yer. İnce hamsi avlandığı zaman hem kıyı balıkçılarına hem de Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Hamsi ince avlandığı zaman 1 ton, avlanmazsa 2-3 ton olur. Böylece hem besin değeri hem de ekonomik değeri daha da artacak. İnce avlanan hamsinin sürekli denetlenmesi lazım. Hamsinin küçük avlanması büyük tekneler için, ülke için, denizler için de zarardır" dedi.

Kıyı balıkçılarından İbrahim Usta ise, ince boy avlanan hamsilerin diğer balık türlerinin de yok olmasına neden olduğunu ifade ederek, "İnce hamsi bütün balıkların yemi, dolayısıyla avlandığında diğer balık çeşitleri de yok oluyor. Büyük tekneler sınırlama olmaksızın çok fazla miktarda avlanma yapıyor, Dolayısıyla bu duruma kota koyulması lazım. Genelde palamut, lüfer, mezgit, istavrit, hamsiyle beslenir. Hamsi olmazsa Karadeniz eksik kalır. Hamsi avı yasağını sadece Türkiye'de değil, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde de olmalı. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle anlaşma yapılarak küçük boyda avlanmasının önüne geçilmesi lazım. Hamsi demek Karadeniz demek. Hamsi olmayınca hem Karadeniz, hem de diğer balıkların beslenmesi azalıyor" dedi.

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Karadeniz’de avlanan ince hamsi, diğer balık çeşitlerini tehdit ediyor
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