Karadeniz’de dev dalgalar trafiği olumsuz etkiledi! Sahil yolu ulaşıma kapandı

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Denizde oluşan dev dalgalar mendireği aşarken, deniz kenarındaki kafe ve restoranlara da zarar verdi. Liman bölgesindeki bir işletmenin yan tarafında bulunan çeşme ve ağaç dalgalar sebebiyle denize devrildi. Yan tarafındaki işletmenin deniz tarafındaki beton kısmı ise dalgaların şiddeti nedeniyle çatladı. Dalgalardan bazı araçlar da nasibini aldı. Yola kadar ulaşan dev dalgaların taşıdığı odun ve taş parçaları nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı'nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.

Karayolları ekipleri, sahilde biriken molozları temizlemek için çalışma başlattı.