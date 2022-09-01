Karadeniz’de istavrit ve palamut, Ege’de Sardalya

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Karadeniz ve Ege'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, ilk gün ağlarını dolu çekti. Karadeniz'de ilk gün balıkçılar ağlarında istavrit ve palamutla döndü. Tezgâhlarda istavritin kilosu 40, barbun ve çinekopun kilosu ise 100 liradan satılmaya başladı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, havaların çok sıcak gitmesi nedeniyle ilk 15 gün balık avında artış beklemediklerini belirterek, "Havalar sıcak gittiği için balıklar denizde dağınık geziyor. Biz biraz daha havaların soğumasını bekleyeceğiz. Açıkçası 20 gün daha bu belirsizlik sürer, sonrasında bu sezon bol ve bereketli bir dönem bekliyoruz" dedi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ise balıkçılılar denize törenle uğurlandı. Rize'de de "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ağlarında istavrit ve palamutla döndü. Balıkçı Adem Duman, geçen seneye göre denizde bolluk olduğunu belirterek "Sezon görünüşe göre bereketli geçecek. Palamut bu sene bol olabilir" dedi. Tekirdağ'da av sezonun açılmasıyla birlikte balıkçılar, Trakya oyun havaları ve duaların ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Kocaeli Ereğli Limanı'nda da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar için tören düzenlendi. Ege Denizi'nin mavi sularına açılan balıkçılar, ilk gün ağlarını dolu çekti. İzmirli balıkçıların ağlarına bol miktarda sardalya takıldı. Bereketli geçen ilk avın sonunda kasalara yüklenen balıklar, Karaburun ilçesindeki Eğri Limanı'na yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü.