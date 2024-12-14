Karadeniz’de kar ulaşımı zorluyor

Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 168 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, 62 araç ve 84 personelle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Trabzon'da önceki gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle Akçaabat'ta 15, Düzköy'de 6, Araklı'da 9, Köprübaşı'nda 4, Arsin'de 7, Sürmene'de 9, Vakfıkebir'de 4, Of'ta 10, Çarşıbaşı'nda 4, Çaykara'da 16, Hayrat'ta 7, Beşikdüzü'nde 7, Şalpazarı'nda 18, Dernekpazarı'nda 10, Tonya'da 18, Yomra'da 6 ve Maçka'da 18 olmak üzere toplam 168 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Rize'de kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, sahil yoluna ulaştı. Dalgalar sahil kısmındaki bir işletmenin camlarını kırarak içeri girdi. Suyla dolan işletmede maddi hasar meydana geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle sarsıntı hissedilen 8 katlı bir apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'ndeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.