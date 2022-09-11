Karadeniz’de kıyılarında ilk bilimsel su altı kazısı başladı

Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında, 2020 yılı itibariyle arkeolojik sualtı kazı ve araştırma çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü Sualtı Araştırma ekibince başlatıldı. Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ün başkanlığında yapılan su altı kazısı, ülkemizin Karadeniz kıyısında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından son derece önemliydi. Kazı çalışmaları Kandıra ilçesine bağlı Kıncıllı Köyü'nün Karadeniz'e kıyısı olan Antik Kalpe Limanı içinde kalan Kerpe Koyu'nda gerçekleştiriliyor

ANTİK ÇAĞ TİCARET ROTASI

2021 yılı kazı buluntuları çevresinde; bölgenin M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren aktif olarak kullanıldığı bulgusuna ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda Osmanlı Dönemi'ne ait buluntuların da ortaya çıkması bölgenin Antik Çağdan Osmanlı dönemine kadar deniz ticareti yapıldığına işaret ediyor. Kerpe Bölgesi Karadeniz kıyılarında Antik Çağ'daki Doğu-Batı yönlü deniz ticaret rotasının merkezinde yer alması ile Klasik Çağ'dan Osmanlı Dönemi'ne kadar neredeyse tüm Karadeniz ticari faaliyetinin kesintisiz olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğu, kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan kültür varlıkları ile belgelendi.

ÇOK ÖNEMLİ TURİZM ÇEŞİDİ

Yapılan çalışmalar doğrultusunda, bölgenin köklü tarihinin vurgulandığı sualtı arkeoloji müzesi ve sualtı arkeopark projesinin yapılması planlandı. Arkeopark park projesi; dalış turizmi, çevreye saygılı ve duyarlı, yüksek profilli turist çekmek isteyen ülkeler için son derece önemli bir turizm çeşidi. Ziyaretçilerin harcama miktarlarının yüksekliği, kalış süresinin uzunluğu, alternatif diğer turizm türleri ile tamamlayıcı yapısı ile sağlamış olduğu döviz girdisi ve istihdamı artışı, bu durumun en önemli nedenleri arasında yer almakta.

YENİ HEYECANLARA AÇIK

Su altı canlı yaşamı ve batık dalışlarında doyuma ulaşan ziyaretçiler, yeni destinasyonları keşfetme ve yeni heyecanlar yaşama arzusu ile farklı dalış lokasyonları ve dalış türlerine yönelmektedir. Bu açıdan Kerpe'de yapılan çalışmalar son derece önemli. Bu yıl Kocaeli Valiliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi'nin de katkı sunduğu bu önemli çalışmanın Teknik koordinasyonu ise WATSAN tarafından sağlanıyor.