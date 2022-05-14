Karadeniz’de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

"İLK DEFA GÖRDÜK"



30 yıldır Karaburun'da yaşadığını belirten Duygu Çiğdem "30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük. Sabah deniz tertemizdi şu an kırmızı. İlerde arıtma var, arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum" dedi.