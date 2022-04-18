Karadeniz’deki yunus ölümleri araştırılacak

Karadenız'de son 3 ayda Trabzon'da 14, Ordu'da 1, Artvin'de 5, Sinop'ta 15 ölü yunus sahile vurdu. Trabzon'un Sürmene sahilinde son 2 hafta içerisinde 7 yunus ölü bulunurken dün de Sinop'ta kıyıya vurmuş 2 ölü yunus bulundu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan yunusların ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, "Kesin ölüm sebebini bilemiyoruz. Genel sebeplere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar olabiliyor. Hepsinin balıkçı ağlarında öldüğünü de söyleyemeyiz" dedi.