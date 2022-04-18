Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz’deki yunus ölümleri araştırılacak
Giriş Tarihi: 19.4.2022

Karadeniz’deki yunus ölümleri araştırılacak

Karadeniz’deki yunus ölümleri araştırılacak
Karadenız'de son 3 ayda Trabzon'da 14, Ordu'da 1, Artvin'de 5, Sinop'ta 15 ölü yunus sahile vurdu. Trabzon'un Sürmene sahilinde son 2 hafta içerisinde 7 yunus ölü bulunurken dün de Sinop'ta kıyıya vurmuş 2 ölü yunus bulundu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan yunusların ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, "Kesin ölüm sebebini bilemiyoruz. Genel sebeplere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar olabiliyor. Hepsinin balıkçı ağlarında öldüğünü de söyleyemeyiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
Kadıköy'de büyük panik: 1 dakika önce geçse ölüp gidecek!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2022 haccı açıklaması: Kaç kişi gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz’deki yunus ölümleri araştırılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA