Karadeniz’in incisinde bir ilk yaşanacak!

SİNOP HALKINA MÜZİK ZİYAFETİ

Şu anda ulusal düzeyde olan yarışmanın kısa zamanda uluslararası bir organizasyon olması hedefleniyor. Yarışma 2 yılda bir düzenlenecek. Ön eleme sonucunda yarı finale kalan sanatçılar, 4 Temmuz 2023 tarihinde yarı final, 6 Temmuz tarihinde ise finalde yarışacaklar. Yarı final ve final performansları Sinop'un büyüleyici konser mekânı Sabahattin Ali Kültür Merkezi Konser Salonu'nda halka açık olarak gerçekleşecek. Final repertuvarında ulusal bestecilerin de eserlerine yer verilecek. Finalde adeta bir müzik ziyafeti yaşanacak.

KENTİN ADI KLASİK MÜZİKLE ANILACAK

Sinop'un kültür ve sanat hayatına çok önemli katkılar yapması öngörülen yarışmayla uluslararası bir kimliğe kavuşması ve adının klasik müzik çevrelerinde de ayrıcalıklı bir yere sahip olması hedefleniyor. Bir Anadolu kentinde uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek klasik müzik yarışmasının diğer kentlere de örnek olmasını bekleniyor.

BİRİNCİYE 20 BİN TL

Yarışmada birinciye 20 bin TL ve 2 yıl içinde belirlenecek bir orkestra ile final konçertosunu icra olanağı, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye de 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca jüri özel ödülü ve zorunlu eser özel ödülü takdim edilecek.