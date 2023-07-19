Karadenizli Hüseyin amca evine yük taşımak için varangel yaptı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Çifteköprü mahallesi yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, evinin tamirinde kullandığı inşaat malzemesini kapısına kadar getirecek yol yapmak için araştırma yaptı. Kadıoğlu, komşularından yol yapmak için ise yer istedi fakat olumsuz cevap alınca sıra dışı bir yola başvurarak 110 metre uzunluğundaki yamaca demir raylar sererek ilkel bir raylı sistem yaptı. Kadıoğlu, kurduğu sistem sayesinde hem kendisinin hem evine gelenlerin ulaşımını sağlıyor hem de yük taşımacılığında kullanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinde yük taşımada kullanılan, çelik halat üzerinde hareket eden yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğe bu defa raylar üzerinde hareket edeni eklendi.

Çelik konstrüksiyon aksamlı makineleri üreten Hüseyin Kadıoğlu, evinin tamirinde kullandığı malzemeleri kapıya kadar çekecek yolu olmayınca çareyi 110 metrelik dik yamaca raylı sistem kurdu.

İnşaatta kullandığı 300 ton malzemeyi kendi geliştirdiği "varangel" aparatıyla taşıdığını söyleyerek "Mesleğim makine imalatçılığı. Standart üretilmeyen ve özel işlerde kullanılan çelik konstrüksiyon aksamlı makineleri üretiyorum. Eski evimizi tamir etmek istedik ancak yolumuz olmadığı için buradan yük taşımak çok zordu. Komşularımdan yol yapmak için yer istedim. Yol yeri vermediler. Daha sonra böyle bir aparat makineyi yaptım. Evimin inşaatında kullanılacak bütün malzemeyi kendi yaptığım "varangel" raylı sistem kurarak taşıdık. Burası meyilli ve dik bir arazi burada çalışmak değil yürümek bile zor. Böyle makinelerden bazı zor şartlarda olan yerlere yapılması lazım. Bunu yapmak kolay değil. Pahalı bir sistem. Ama kendi atölyemiz olduğu için kendimiz yaptık. Boş zamanımızı değerlendirerek bunu yaptık. Varangel olan aparatı elektrikli uzaktan kumanda ile çalışıyor. Elektrik kesilirse olduğu yerde kalıyor. Bu yörede böyle bir makine ilk kez yapıldığı için komşularımız binmekten korktular ancak beni bu makineyi kullandıkça onlarda alıştılar. Kendi canımı ortaya koyuyorum, tehlikesi olsa üzerine çıkar mıyım? Makine 500 kilogram yük çekiyor. Tamamen kendi dizaynım. Bununla yaklaşık 300 ton yük taşıdım. İnşaat malzemesi taşıdığım için kabin yapmadım. İnşaatımız bitmek üzere inşallah daha modern bir şekilde oturma yerleri olacak daha geniş olacak şekilde yenisini yapacağım." diye konuştu.