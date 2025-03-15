Karadenizliler Adana’da iftarda buluştu

Adana Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ile dernek üyeleri, Çukurova Üniversitesi Kampüsündeki Karadeniz Kafe'de, her yıl geleneksel olarak ramazan ayında düzenlenen iftar yemeğinde buluştular. Birbirinden leziz yemeklerin, tatlıların, çorbaların yer aldığı sofrada hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Karadenizliler hem iftarlarını yaptı hem de hasret giderip güzel ve keyifli dakikalar geçirdi.

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile birlikte üst düzey bürokratların da katıldığı iftar, bölgeler arasındaki dostluk ve dayanışma açısından son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, ramazan ayının bereketini yaşadıklarını belirterek, "Bu anlamlı buluşmayı bir daha gerçekleştirmenin sevincini yaşadık" dedi. İftarın ardından derneğin gelecek planları hakkındaki görüşler değerlendirilip, yapılan öneriler tartışılarak karara bağlandı.