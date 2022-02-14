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Giriş Tarihi: 14.2.2022 13:02

Karagöz Amerika’yı fetih etmeye gitti!

Karagöz Amerika’yı fetih etmeye gitti!
2009 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel dünya mirası olarak kabul edilen Türk geleneksel gölge tiyatrosu 'Karagöz Amerika'da hayat buluyor. Geçmişi 1400'lü yıllara dayanan Karagöz oyunu, Karagöz sanatçısı Hadi Poyraz'ın katkılarıyla deniz aşırı ülkelerde yaşatılıyor. Son olarak Amerika'ya giden Karagöz sanatçısı, şimdiden Amerika'yı Karagöz ile yeniden feth etti. Türk geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz unutulmaya yüz tuttu. Ama ona can veren biri var. Genç bir Karagöz ustası olan Hadi Poyraz, somut olmayan kültürel Dünya mirası olan karagözü unutturmamak için elinden geleni yapıyor. Kendisi de aynı zamanda Kültür Bakanlığı Somut olmayan Kültürel miras taşıyıcısı olan sanatçı daha önceki yıllarda Hollanda, Almanya ve Belçika gibi birçok ülkede gösteriler yaptı. Repertuvarındaki klasik oyunları yeniden yorumlayarak oynatan Poyraz'ın son durağı ise Amerika oldu. Yol arkadaşı Karagöz ile Türklerin önemli mirasını dünyaya tanıtmayı hedefleyen sanatçı, Amerika'da yaptığı gösterilerde büyük ilgi gördüğünü ama Karagöz'ü Amerikan yaşam tarzının da bakış açısıyla yeniden yorumlayacağını söyledi. Yıllarca geleneksel gölge tiyatrosunu Ankara ve İstanbul'da icra eden Poyraz hem çocukların hem de büyüklerin sevgilisi oldu. Türkiye'de defalarca gölge oyunu ile binlerce kişiye Karagöz'ü hatırlatan ve yeniden sevdiren Poyraz, "Geçmişi Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan Karagöz çok esprili. İngilizce'ye çevrilince esprili muhavereler tam anlaşılmıyor. Bu nedenle Karagöz'ü bir Amerikalı gibi yorumlayarak gösterilerimizi sergileyeceğiz ve kültürümüzün önemli bir mirasını dünyaya tanıtacağız" dedi.

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Karagöz Amerika’yı fetih etmeye gitti!
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