Karagülde hasat zamanı

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagülde hasat başladı. Birecik Barajı'nın suları altında kalan ve 2013'te "Cittaslow" yani "Sakin Şehir" ağına dahil olan Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "Saklı Cenneti" olarak nitelendiriliyor. Dünyada sadece Halfeti'de doğal olarak yetişen karagülün yanı sıra aynı bölgede yetiştirilmeye başlanan yeşilgül de ilgi odağı haline geldi.Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu bulunan tescilli karagülde hasat başladı. Seralarda yetiştirilen, simsiyah rengi ve kokusuyla ilgi gören karagül, seralardaki görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallarından kesilerek hasat ediliyor. Karagül kurutulduktan sonra kolonya, parfüm, lokum, çikolata, reçel, çay ve gülsuyu olarak kullanılıyor, karagül ürünleri ihraç ediliyor. Birçok yerli ve yabancı turist, karagülü görmek için Halfeti'ye geliyor.Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akan Akmeşe, "Karagül, nisan sonu ve mayıs ayında sadece siyah açıyor. Kurutulduğu gibi, dondurması, çayı, şerbeti, kolonyası yapılmaktadır. 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen proje kapsamında 3 bin adet fide üretilerek 6 çiftçiye dağıtılıp 10 dekarlık alanda alım garantisi veren bir firmaya sözleşmeli üretim yapılacak" dedi.