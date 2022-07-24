Karaismailoğlu: "Projelerimiz vizyonsuzlara tokat gibi cevap"

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Üst Yapı Baş Mühendisliği Kontrol Şefliği'ni ziyaret ederek, 'Nevşehir-Ürgüp Yolu ve Ürgüp-Boğazköprü-Niğde Ayrımı Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kent protokolünden brifing alan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, 20 yılda ticari ve lojistik faaliyetlerinin artması için ihtiyaç duyulan altyapıyı sunmakla kalmadıklarını belirterek, "Turizm bölgelerimiz için titizlikle uyguladığımız "emniyetli ulaşım, konforlu seyahat" yaklaşımını bölgemizde de hayata geçirdik.

Turizm faaliyetlerinin gelişimine, dolayısıyla bölgemizin refahının artmasına katkı sunduk. Ülkemizin doğusu ve batısı arasında, ticari ve kültürel köprü konumundaki Kapadokya, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya uzanan önemli bir hat üzerinde. Gökyüzünü, uçan balonların; yer yüzünü ise eşsiz peri bacalarının, tarihi-turistik mekânların süslediği Kapadokya'mızı ulusal otoyol hattına bağladık." dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu ile yakıttan yıllık ortalama 1 milyar 628 milyon liralık tasarruf sağlandığını kaydeden Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile Aralık 2020'de hizmete açarak otoyol ağımıza eklediğimiz Ankara-Niğde Otoyolu ile, Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu ile, 317 kilometrelik mevcut karayolu mesafesi 275 kilometreye indi. İki nokta arasındaki ulaşım süresini, 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya düşürdük. Projemiz ile zamandan ve yakıttan yıllık ortalama 1 milyar 628 milyon liralık tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ PROJELER VİZYONSUZLARA TOKAT GİBİ CEVABIMIZDIR"

Türkiye'nin uluslararası bir koridora dönüştürüldüğünü aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Hükûmetlerimiz döneminde, ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 664 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 1714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları 661 kilometreye ulaşan tünellerle aştık. Derin vadileri, 729 kilometrelik köprü ve viyadüklerle geçtik. Toplam karayolu ağımızı 68 bin 700 kilometreye çıkardık. 20 yılda planlı şekilde hayata geçirdiğimiz, eserlerimizle yıllardır süregelen altyapı eksiğimizi giderdik. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır. Milletimiz çalışanla çalışmayanın, milletinin yanında olanla olmayanın farkında.

Ülke genelindeki ulaşım hamlelerinden Nevşehir'in de hak ettiği payı alıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim yatırımları için son yirmi yılda 3 milyar liraya yakın harcama yaptık. Nevşehir'in bölünmüş yol uzunluğunu 87 kilometreden alıp, üç buçuk katına çıkartarak, 307 kilometreye ulaştırdık. Nevşehir'in genel karayolu ağı içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 58'e çıkartarak, Türkiye ortalamasının üzerine taşıdık. Hükûmetlerimiz döneminde Nevşehir'de, 161 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesini gerçekleştirdik. Toplam uzunlukları 945 metreyi bulan tam 24 köprüyü tamamlayarak hizmete açtık. Nevşehir'de devam eden 5 ayrı karayolu yatırımının toplam proje bedeli ise 1 milyar 195 milyon lirayı aşmaktadır. Tabii ki bu yatırımlarla yetinmiyor, alın ve akıl terimizi yeni projelerimiz için döküyoruz. Nevşehir'de yapımı devam eden karayolu projelerimiz; "Kayseri-Kırşehir Devlet Yolu", "Nevşehir Şehir Geçişi Yolları", "Nevşehir-Ürgüp Yolu ve Ürgüp Ayrımı Yolu", "Nevşehir-Aksaray Devlet Yolu" ve "Kozaklı Şehir Geçişi ve Kozaklı Yenifakılı İl Yolu" çalışmalarıdır."

"KAPADOKYA'YA KONFORLU ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ"

Kapadokya'ya konforlu bir ulaşım sağlayacaklarını ifade Eden Karaismailoğlu, "Bugün şantiye incelemesini yaptığımız Nevşehir-Ürgüp Yolu ve Ürgüp Ayrımı Yolu 52 kilometre uzunlukta olup 40 kilometresi Nevşehir il sınırlarında,

12 kilometresi de Kayseri il sınırlarında yer almaktadır. Ayrıca, yolumuzun Nevşehir'de kalan kısmı da, 14,2 kilometresi Nevşehir-Ürgüp yolu ve 26 kilometresi de Ürgüp-Boğazköprü-Niğde ayrımından oluşmaktadır. Şimdiye kadar yolumuzun 9,5 kilometresini, bölünmüş yol olarak tamamladık. Yol projemizi 2023'te tamamlamayı planlıyoruz. Hizmete girmesiyle, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ"

"Bizler, ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Hacı Bektaş Veli'nin de dediği gibi, 'En büyük kerameti, çalışmak' olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'durmak yok, yola devam' ilkesi ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yoğun iş tempomuzda, günü birlik kısır çekişmelere girmiyoruz. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' ilkesini baş tacı ediyoruz. Karayolu projelerimizin yapımında emek sarf edip, gece-gündüz demeden çalışan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yüklenicisinden işçisine, mühendisinden tedarikçisine kadar tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."