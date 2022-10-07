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Giriş Tarihi: 7.10.2022 17:20 Son Güncelleme: 7.10.2022 17:51

Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından VKS sistemiyle katılımıyla açılışı yapıldı.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında 4 Cemevi'nin temeli atılırken 7 Cemevi'nin ise açılışı yapıldı. Elazığ'da da yapımı tamamlanan Karakoçan Merkez Cemevi'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın VKS sistemiyle katılımıyla gerçekleşti. 740 metrekare alan üzerine 2 katlı ve terasıyla inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi'nin VKS sistemiyle gerçekleşen açılışta Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Dedesi Hüseyin Artut, Pir Cemal Abdal Dergahı Dedesi Cemal Dedeoğlu ve Kavalcık Cem evi Dedesi Cafer Özupak hazır bulundu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, konuşmasında şunları söyledi,"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ihtiyacı olan, bakıma, onarıma, eksiği ve noksanı olan Cemevlerine ve kültür merkezlerine el atılması yönündeki talimatlarına istinaden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakanımızın yakın takibi ile destekleriyle Türkiye genelinde çok şükür pek çok Cemevine ve kültür merkezine hep beraber el attık, destek olmaya çalıştık. Elazığ toplamında 13 Cemevi ve kültür merkezine gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık. İnşallah bu Cemevi de Karakoçan'ımızda birliğimizin, beraberliğimizin bir nişanesi olarak güzel ev sahiplikleri yapacak" ifadelerini kullandı.

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Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı
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