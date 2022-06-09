Haberler Yaşam Haberleri Karakola uyuşturucu sokmaya çalışan avukat gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.6.2022 00:09

Karakola uyuşturucu sokmaya çalışan avukat gözaltına alındı

İHA
Karakola uyuşturucu sokmaya çalışan avukat gözaltına alındı

Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2,4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı

İstanbul Esenyurt'ta, 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu. Polis, avukat E.İ.'yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, kim gitti? | Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, adaya hangi isim veda etti?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
Emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? HESAPLANDI!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar arttı? Son Dakika: 8 Haziran mazot, akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin 1 litre fiyatı
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesabını yap! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
Son Dakika: Asgari ücret Temmuz zammı için PRİM hesabı! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Refah artışı açıklaması: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
Altın fiyatları canlı takip! 8 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gramı kaç TL? İşte anlık altın alış satış rakamları!
Çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı grafikte değişti! 8 Haziran 2022 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karakola uyuşturucu sokmaya çalışan avukat gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA