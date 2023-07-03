Karakolda dayak olayında komutana 3 ay hapis

Konya'nın Karatay Jandarma Komutanlığı'na bağlı İsmil Jandarma Karakolu'nda, Abdurrahman Arıkan'ın (54) husumetlileri tarafından dayak yemesine göz yumduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan karakol komutanı Astsubay Başçavuş Kamil K. (53) hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Olay, 3 Şubat'ta meydana geldi. Hacı Hafız Topbaş ile oğlu Muhammet Topbaş, karakola gelerek Abdurrahman Arıkan tarafından tehdit edildiklerini belirtip, şikayetçi olmak istediklerini söyledi. İddiaya göre tahkikata başlanacağı sırada Hacı Hafız Topbaş, konuyu konuşarak çözmek istediklerini ifade etti. Komutan Kamil K. ise Abdurrahman Arıkan'ı karakola çağırttı. Karakola gelerek karakol komutanının odasına giren Arıkan, konuşma esnasında baba ve oğlunun saldırısına uğradı. Öldüresiye dayak yiyen Arıkan, baba-oğul ile karakol komutanından şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde komutan Kamil K. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Kamil K.'ya 'görevi kötüye kullanma' suçundan verilen 6 ay hapis cezası 'iyi hal' ve basit yargılama usulü uygulandığından 3 ay 22 güne düşürdü. Kamil K.'nın 3 ay 22 günlük süre içerisinde hak ve yetkileri kullanmaktan yasaklanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.