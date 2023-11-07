Karakolda gördüğü şiddet yüzünden çocuk sahibi olma hayalleri elinden alındı

İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Samet G. 16 Haziran 2022'de babasının Beyoğlu'nda bekçilik yaptığı film seti apartına misafirliğe gitti. Samet G.'nin birkaç arkadaşı babasının çalıştığı aparta aldı. Daha sonra babasının üstüne zimmetli olan spot ışıkları, avizeler, saç kurutma makinesinin aparta gelen İzzettin'in çantasında olduğunu gördü. Bunun üzerine babasının çağırarak diğer eşyaları kontrol ettiler. Samet G.'nin babası hırsızlık olayına isyan edip "Neden bunu yaptınız, ev sahibi olarak bize böyle mi davranıyorsunuz" dedi.

GÖZALTINDA DARP

Hırsızlık şüphelileri bir anda sokağa çıkıp "Bizi rehin aldılar" diye bağırmaları üzerine Samet G. ve babası gözaltına alındı. Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'na götürüldükten sonra Samet G., 30 yaşındaki polis memuru Serhat K.'ya durumu izah etmeye çalışmışsa da hakaretlerle karşılaştığını ileri sürdü. Samet G., suçsuzluğunu anlatmak isterken ayakkabılarının çıkarılması söylendiği sırada orada olan tüm polis memurları tarafından darp edildi. İddiaya göre Serhat K., genç adamın boynunu tutup aşağıya bastırdığı, sonrasında iki eliyle boğazını sıkıp ensesine tokat attı, oturduğu yerden kalkan genç adama diziyle testislerine vurduğu ardından diğer görevlilerin Serhat K.'yi ifade odasından çıkardı.

ATILAN TEKME SONRASI ACİL AMELİYATA ALINDI

Talihsiz genç Samet G., ağrısının olduğunu söyledi. Polis memuru soğuk su şişesini şiş olan bölgeye tutmasını söyledi. Ağrılara dayanamayan Samet G., "Beni hastaneye götürün" diye yalvardıysa da ifadeyi alan polisler buna müsaade etmedi. Sonrasında da Okmeydanı Hastanesine sevk edilen Samet G.'nin cinsel organındaki testislerden biri ağır derece tahribata uğradığı gerekçesiyle acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hazırlanan raporda Samet G.'nin çocuk sahibi olmasının mucizeye kaldığı kaydedildi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMA HAYALLERİNİ ELİNDEN ALDI

Henüz evlenmemiş genç adamın çocuk sahibi olma hayallerinin gerçekleşmeyeceğini öğrenince yıkıldı. Samet G., polis memurundan şikayetçi oldu. Dilekçede, polis memurlarının kendilerini aklama için adli rapora olayın yüksekten düşme şeklinde geçmesini sağladıkları da ileri sürülerek polis memurları ve sağlık çalışanları hakkında soruşturma açılması talep edildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Samet G. 16 Haziran 2022'de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine yatırıldığı, 18 Haziran'da çıkış yaptığı, karakolda merdivenden düşme ifadesiyle getirildiği, sağ testis travmasının olduğu, ameliyata alındığı, kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu, uzuvlardan birinin işlevinin sürekli kaybı niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İddianamede, kamera görüntülerine göre sanık polis memuru Serhat K.'nın, şikayetçinin hayalarına tekme attığı, şikayetçi yerde kıvranırken polis memurunun orada bulunan bir şahıs tarafından uzak tutulmaya çalışıldığı tesit edildi. Serhat K.'nın yumruk atmaya devam ettiği, gömlekli bir şahsın engel olmaya çalıştığı, ters kelepçeli vaziyette yerde yatmakta olan şikayetçiyi polis memuru Serhat K.'nın çenesinden ve boynundan tutarak ayağa kaldırmaya çalıştığı, orada bulunan bekçinin ise vücudundan tutarak kaldırmaya çalıştığı ve şikayetçinin yürürken zorlandığı görüntülerde belirtildi.

"OLAYDAN ÖNCE DÜŞTÜ" SAVUNMASI

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli polis Serhat K. ise olay günü grup amir vekili olarak görev yaptığını belirterek, "Üst araması sırasında Samet'in gergin şekilde küfür ederek konuştu. Kendisini uyardım. Aniden kaldırdığı eli burnuna değdi. Birkaç hafta önce burun ameliyat olduğum için sersemledim" dedi. Kendine küfür ve tehdit ettiğini ileri süren polis memuru, bilerek isteyerek zarar verme kastının olmadığını söyledi. Polis Serhat K., şikayetçinin olaydan önce düştüğünü söylediğini de belirterek hastane talebi olduğunu söyleyince bizzat ilgilenerek hızlı şekilde hastaneye sevkini sağladın iddia etti. İddianamede, sanığın eylemleri sonucu şikayetçinin adli tıp raporuna göre yaşamının tehlikeye sokacak ve uzuvlarından birinde sürekli işlev kaybı olacak şekilde yaralandığı belirtildi.

İŞKENCE SUÇUNDAN YARGILANIYOR

İddianamede, polisin şiddetinin artmasına rağmen Samet G.'nin polise yönelik saldırısının olmaması, sanık polisin diğer görevlilerin araya girmesine rağmen eyleme devam etmesinin sanığın eyleminin ani gerçekleşen yaralama boyutunu aştığı, işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Sanık polis Serhat K.'nın "İşkence" suçundan 6 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

YARIM İNSAN OLDUM ŞİKAYETÇİYİM

Davanın ilk duruşması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, şikayetçi Samet G. ve tutuksuz yargılanan polis Serhat K. ve taraf avukatları katıldı. Olayı anlatan Samet G., daha öncesinden herhangi bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, "Darp sonrasında testislerimden biri ameliyatla alındı. Yarım insan oldum, şikayetçiyim" dedi.

SANIK SAVUNMA HAZIRLAYACAK

Sanık polis memuru Serhat K. halen Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nde görevli olduğunu belirterek savunmasını hazırlayamadığını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa savunmasını hazırlaması için süre verdi. Olay sırasında görevli olan polislerin tanık olarak dinlenmesine karar verem mahkeme, duruşmayı erteledi.