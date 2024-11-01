Karaköprü’de 4’üncü kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde, olay meydana geldi. 41 yaşındaki öğretmen Ali Apaydın, çocuklar düşmesin diye 4'üncü katta oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna file takarken dengesini kaybederek düştü.Zemine düşen Ali Apaydın ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Apaydın hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.