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Giriş Tarihi: 1.11.2024 19:14 Son Güncelleme: 1.11.2024 20:19

Karaköprü’de 4’üncü kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde  4’üncü katta oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna file takarken dengesini kaybederek yere düşen 41 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karaköprü’de 4’üncü kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde, olay meydana geldi. 41 yaşındaki öğretmen Ali Apaydın, çocuklar düşmesin diye 4'üncü katta oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna file takarken dengesini kaybederek düştü.Zemine düşen Ali Apaydın ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Apaydın hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

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Karaköprü’de 4’üncü kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti
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