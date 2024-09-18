Karaköprü’de balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Akpınar Mahallesi'nden meydana geldi. Hüseyin Ç. iddiaya göre evinin balkonunda iken bir anda dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemine düştü. Zemine çakılan Hüseyin Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Ç'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.