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Giriş Tarihi: 18.9.2024 12:12 Son Güncelleme: 18.9.2024 12:56

Karaköprü’de balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iddiaya göre evinin balkonundayken dengesini kaybederek 6’ncı kattan düşen Hüseyin Ç., yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karaköprü’de balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Akpınar Mahallesi'nden meydana geldi. Hüseyin Ç. iddiaya göre evinin balkonunda iken bir anda dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemine düştü. Zemine çakılan Hüseyin Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Ç'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karaköprü’de balkondan düşen kişi hayatını kaybetti
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