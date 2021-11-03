Karaköprü’de kâğıt toplayıcılar kayıt altına alındı

Karaköprü Belediyesi ilçede sayıları sürekli artan ve şikâyet edilen hurda ve atık kâğıt toplayıcılar ile ilgili bir düzenlemeye gitti. Şanlıurfa Valiliğinin konuyla ilgili aldığı kararı uygulayan Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm kâğıt toplayıcılar kayıt altına alınırken, kimlik tanıtım kartı ve üzerinde numara bulunan reflektörlü yelek dağıtıldı.



Alınan kararlara göre hurda ve atık kâğıt toplayıcılar belirlenen saatler ve sınırlar dışına çıkmayacak, atık toplama sırasında numaralı yelek ve yaka kartını taşıyacak. Bu düzenlemeyle birlikte ilçenin güvenliği, kim olduğu belirsiz şahısların kâğıt toplama bahanesiyle çevreye, insanlara zarar vermesi engellenmesi amaçlanıyor.



Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha önce de hurda ve kağıt toplayıcılar üzerinde denetimler gerçekleştirirken, bu düzenlemeyle birlikte daha kolay bir şekilde denetimlerini sürdürecek.