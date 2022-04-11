Karaköy sahilindeki saksıları ve ağacı yaktılar

Karaköy sahili iskele kısmında sahil şeridi boyunca içlerinde ağaç dikili olan saksılar konuldu.

Belediye tarafından yerleştirilen içinde ağaç dikili olan saksılar bir süre önce kim tarafından yapıldığı tespit edilemeyen şahıslar tarafından ateşe verildi.

Sahil şeridinin üzerindeki iskelenin betonarme olmasından dolayı ağaçlar büyük saksılar içerisine konulmuştu.

İskeledeki işyerleri kapandıktan sonra gece saatlerinde içlerinde ağaçlarının bulunduğu büyük saksıların ateşe verilerek yakıldığı görüldü.

Çevre esnafı ise kimin ne amaçla yaktığını bilmediklerini gece saatlerinde sahilde dolayan madde bağımlıları tarafından yakılmış olabileceğini kaydettiler.

Saksıların yakılmasına tepki gösteren çevre esnaflar buraya plastikten değilde betondan saksı yapılarak ağaçların içine dikilmesini ancak o zaman ağaç ve saksı düşmanlarına fırsat verilmeyeceğini kaydettiler.