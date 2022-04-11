Haberler Yaşam Haberleri Karaköy sahilindeki saksıları ve ağacı yaktılar
Giriş Tarihi: 11.4.2022 14:13

Karaköy sahilindeki saksıları ve ağacı yaktılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Karaköy sahilindeki saksıları ve ağacı yaktılar

İstanbul Karaköy iskelesinin hemen yanındaki içinde çınar ağacı bulunan saksılar kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından yakıldı. Saksı ile birlikte içinde ekili olan ağaçta alevlerden zarar gördü.

Karaköy sahili iskele kısmında sahil şeridi boyunca içlerinde ağaç dikili olan saksılar konuldu.

Belediye tarafından yerleştirilen içinde ağaç dikili olan saksılar bir süre önce kim tarafından yapıldığı tespit edilemeyen şahıslar tarafından ateşe verildi.

Sahil şeridinin üzerindeki iskelenin betonarme olmasından dolayı ağaçlar büyük saksılar içerisine konulmuştu.

İskeledeki işyerleri kapandıktan sonra gece saatlerinde içlerinde ağaçlarının bulunduğu büyük saksıların ateşe verilerek yakıldığı görüldü.

Çevre esnafı ise kimin ne amaçla yaktığını bilmediklerini gece saatlerinde sahilde dolayan madde bağımlıları tarafından yakılmış olabileceğini kaydettiler.

Saksıların yakılmasına tepki gösteren çevre esnaflar buraya plastikten değilde betondan saksı yapılarak ağaçların içine dikilmesini ancak o zaman ağaç ve saksı düşmanlarına fırsat verilmeyeceğini kaydettiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
Ünlü doktoru öldüren at bakıcısının ifadesi ortaya çıktı! "Hedef gözetmeden ateş ettim"
Son dakika: Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı! Son 8 maçta 7. galibiyet
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Flaş açıklamalar: ''İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü...''
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika | Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
SON DAKİKA: Pakistan'da Çin-ABD fay hattı! Uzman isimden çarpıcı yorum: Kavganın nedeni bu!
Pakistan'da Imran Khan destekçileri sokaklara döküldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaköy sahilindeki saksıları ve ağacı yaktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA