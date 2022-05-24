Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere Gaziantep, Konya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı.