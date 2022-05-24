Haberler Yaşam Haberleri Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Giriş Tarihi: 24.5.2022 09:38

Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İHA
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere Gaziantep, Konya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA