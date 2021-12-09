Karaman "yoğun meteorit toplama bölgesi" oldu! Böylesi hiç olmamıştı: 1 yıl içinde...

Karaman, küçük alanda bulunan 5 meteoritle "yoğun meteorit toplama bölgesi" olarak nitelendirildi.

Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Karaman'da buldukları meteoritlere ve bu keşiflerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeşiltaş, "yoğun toplama alanları"nın küçük bir bölgede, normal sayının üstünde meteorit bulunduğu zaman o bölgeye verilen bir statü olduğunu belirterek, meteoritlerin genellikle düştükleri ve bulundukları yerin ismini aldıklarını söyledi.

Türkiye'de çeşitli bölgelerin planlı ve sistematik olarak aranması yoluyla meteorit bulunmasının ilk defa gerçekleştiğini ifade eden Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Meteorit bulma ve tespit edebilme potansiyelimizin yüksek olabileceği bölgeleri belirleyerek 2021'de bu bölgelerde aramalar gerçekleştirdim. Bu bölgelerin arasında Karaman da vardı. Karaman'da farklı zamanlarda yapmış olduğum arama çalışmalarında toplam 5 meteorit buldum. Bu meteoritlerin toplam kütlesi 600 gram. 5 meteorit nispeten küçük bir alanda bulunduğu için onlara Karaman 001, Karaman 002, Karaman 003, Karaman 004 ve Karaman 005 isimleri verildi."

Toplanan meteoritleri inceleyip sınıflandırdıktan sonra bunların Uluslararası Meteorit Veri Tabanı'na eklenmesi için başvurduğu bilgisini veren Yeşiltaş, "Bu başvurunun bir komite tarafından değerlendirilmesinin ardından kabul edilerek Karaman meteoritleri dünyadaki tüm meteoritlerin listelendiği veri tabanına eklendi ve resmiyet kazandı. Aynı zamanda Karaman bölgesi 'yoğun toplama bölgesi' olarak belirlendi." dedi.