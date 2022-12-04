Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 4.12.2022 22:05

Karaman'da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Karaman'da tartıştığı 2 kişiyi silahla öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA
Karaman’da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda A.S. ile Ali Atakan Y. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.S, Ali Atakan Y'yi göğüs kısmından silahla yaraladı.

Yakınında bulunan polis merkezine giderek ekiplerden yardım isteyen Ali Atakan Y, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli A.S'nin ifadesinde Urgan Mahallesi'ndeki taş ocakları mevkisinde 2 kişiyi öldürdüğünü söylemesi üzerine bölgeye giden ekipler, Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ın (35) cesetlerini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Çaltı ile Ulushan'ın cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Atakan Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam geldi! Bu yıl farklı bir uygulama olacak
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA