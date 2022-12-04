Karaman’da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda A.S. ile Ali Atakan Y. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.S, Ali Atakan Y'yi göğüs kısmından silahla yaraladı.

Yakınında bulunan polis merkezine giderek ekiplerden yardım isteyen Ali Atakan Y, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli A.S'nin ifadesinde Urgan Mahallesi'ndeki taş ocakları mevkisinde 2 kişiyi öldürdüğünü söylemesi üzerine bölgeye giden ekipler, Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ın (35) cesetlerini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Çaltı ile Ulushan'ın cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Atakan Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.