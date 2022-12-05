Karaman’da 2 kişiyi öldüren caniden korkunç sözler: Aklımda 3 kişiyi daha öldürmek vardı!

'ÖLDÜKLERİNDEN EMİN OLDUKTAN SONRA OLAY YERİNDEN AYRILDIM'

Suçunu itiraf eden Aziz Savran, ilk ifadesinde Ali Atakan Yıldız, Aydın Çaltı ve Veli Ulusan ile aralarında alacak meselesi olduğunu öne sürdü. Aziz Savran ifadesinde , ''Aydın ve Veli'yi alkol almak için davet ettim. Kiralık araçla Urgan Mahallesi'nin ilerisinde bulunan taş ocakları mevkisine gittik. Orada bir süre alkol aldıktan sonra belimdeki tabancayı çıkarıp Aydın'ın ve Veli'nin başına ateş ettim. Onların öldüklerinden emin olduktan sonra geldiğimiz araçla olay yerinden ayrılıp şehir merkezine döndüm. Telefonla Ali Atakan Yıldız'ı arayarak Alpaslan Türkeş Parkı'na davet ettim. Parka gelen Atakan'ı da tabancayla göğsünden vurarak yaraladım'' dedi.



'POLİS YAKALAMASAYDI 3 KİŞİ DAHA VURACAKTIM'

Aziz Savran, yakalandığı apartmana orada oturan K.B.'yi öldürmek için gittiğini ve polise yakalanmasa 3 kişiyi daha öldüreceğini itiraf etti. Aziz Savran, ''Atakan, polis merkezine doğru koşarak gitti. Ben de olay yerinden hemen ayrıldım. Aklımda 3 kişiyi daha öldürmek vardı. Sıradaki kişiyi öldürmek için Gevher Hatun Mahallesi'ndeki evine gittim. Burada tam öldüreceğim kişinin apartmanına girerken polisler beni yakaladı. Polisler birkaç dakika daha gelmese K.B.'yi de öldürecektim. Aydın ve Veli'yi öldürdükten sonra aklıma takılan tüm eski sayfaları kapatmak istedim'' dedi.



2 KİŞİYİ HEMEN YAKALANMAMAK İÇİN KIRSAL ALANDA ÖLDÜRMÜŞ

Aydın Çaltı ile Veli Ulusan'ı polise hemen yakalanmamak için kırsal alanda öldürdüğünü belirten Aziz Savran, ''Aydın ve Veli'yi şehir merkezine uzak bir bölgede öldürmemin sebebi de hemen polise yakalanmamak içindi. Eğer polis beni bu kadar kısa sürede yakalamasa geçmişe dair tüm sayfaları kapatacaktım" dediği öğrenildi.



Üzerinden pasaport çıkan Aziz Savran, ''Olay olmadan önce yanıma pasaportumu da almıştım. Cinayetlerin ardından Gürcistan'a kaçmayı planladım. Her şey yolunda gitseydi en geç 24 saat içerisinde başka bir ülkede olacaktım" dedi.



JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Aziz Savran ile olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadelerinin ardından cinayetin işlendiği bölgenin sorumluluk bölgesi olması nedeniyle jandarma teslim edildi. Teslim nedeniyle gece yarısı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aziz Savran, gazetecilerin ''Cinayetleri neden işlediniz? Pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Yanındaki Mehmet B. ise ''Cinayetleri siz mi azmettirdiniz?'' sorusuna ''Ben azmettirdim'' diye cevap verdi.

2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.