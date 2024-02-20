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Giriş Tarihi: 20.2.2024 13:45

Karaman'da 5 yaşındaki çocuk, arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Karaman'da 5 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

AA
Karaman’da 5 yaşındaki çocuk, arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kalaba köyünde, araziden dönen M.S, tüfeğini evin girişine bırakıp koyunlarının yanına gitti.

Bu sırada M.S'nin 9 yaşındaki oğlu M.S'nin oynamaya başladığı tüfek, kazara ateş aldı. Yanında bulunan komşunun kızı 5 yaşındaki R.G, tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen R.G'nin cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba M.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karaman'da 5 yaşındaki çocuk, arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü
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