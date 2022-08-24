Karaman’da baraja düşen araçtan acı haber! Sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti. Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal, yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü.

Baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber! Sürücünün cesedi 7 saat sonra çıkarıldı | Video

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi. Aracın sudan çıkarılabilmesi ve arama çalışmaları için Konya, Adana, Aksaray ve Mersin'den dalgıç adamlar istendi.