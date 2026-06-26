Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da böcek ilacı kabusu! Kimyasal ölçüm yüksek çıkınca bina tahliye edildi: Gıdaların üzerine sıkıp...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:54

Karaman’da böcek ilacı kabusu! Kimyasal ölçüm yüksek çıkınca bina tahliye edildi: Gıdaların üzerine sıkıp...

Karaman’da meydana gelen olayda apartmana böcek ilacı sıkan bina sakini korku dolu anlar yaşattı Apartmandan yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Binada kimyasal ölçüm yapan ekipler, bazı apartman sakinlerini tedbir amaçlı tahliye ederken olayın sorumlusunun ifadesi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Karaman’da böcek ilacı kabusu! Kimyasal ölçüm yüksek çıkınca bina tahliye edildi: Gıdaların üzerine sıkıp...
  • ABONE OL

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katında ikamet eden M.A. isimli şahıs, haşerelere karşı ikametinin bulunduğu katta böcek ilacı kullandı. Apartmandan yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

KİMYASAL ÖLÇÜM YÜKSEK ÇIKTI

İhbar üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, apartmanda ve ilaçlama yapıldığı belirtilen dairede kimyasal ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından kokudan etkilenmemeleri amacıyla ilaç sıkılan katlardaki apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.



"KENDİ KAPIMIN ÖNÜNE SİNEK İLACI ATTIM"

Böcek ilacı sıktığı belirtilen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konut dairesinde yönetici yok. Ben tahta kurusundan dolayı 2 yılda 20 bin liralık sıfır eşya attım. Ben bu apartmanda yaşıyorum. Böcek ilacı aldım, kendi kapımın önüne sinek ilacı attım. Komşular beni şikayet etmişler" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GIDA MADDELERİNE DE İLAÇ SIKTI İDDİASI

Apartman sakinleri ise M.A.'nın kendisine ait olmayan dairelerin içerisine ve gıda maddelerinin üzerine de ilaç sıktığını ileri sürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARAMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman’da böcek ilacı kabusu! Kimyasal ölçüm yüksek çıkınca bina tahliye edildi: Gıdaların üzerine sıkıp...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA