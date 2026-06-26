Karaman’da böcek ilacı kabusu! Kimyasal ölçüm yüksek çıkınca bina tahliye edildi: Gıdaların üzerine sıkıp...





"KENDİ KAPIMIN ÖNÜNE SİNEK İLACI ATTIM"



Böcek ilacı sıktığı belirtilen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konut dairesinde yönetici yok. Ben tahta kurusundan dolayı 2 yılda 20 bin liralık sıfır eşya attım. Ben bu apartmanda yaşıyorum. Böcek ilacı aldım, kendi kapımın önüne sinek ilacı attım. Komşular beni şikayet etmişler" dedi.