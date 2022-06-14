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Giriş Tarihi: 14.6.2022 16:19

Karaman'da borç nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi öldü

DHA
Karaman’da borç nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi öldü

Karaman'da, borç nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Bu arada, çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi.

Olay, 12.30 sıralarında Karaman Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ramazan Erbay ile galerici Özay K. ve Harun K. borç nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Erbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede geniş güvenlik önlemi alan polis, acil servis dışında geçici olarak giriş ve çıkışları kapattı. Bu arada, çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Karaman'da borç nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi öldü
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