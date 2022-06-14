Karaman’da borç nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi öldü

Olay, 12.30 sıralarında Karaman Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ramazan Erbay ile galerici Özay K. ve Harun K. borç nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Erbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede geniş güvenlik önlemi alan polis, acil servis dışında geçici olarak giriş ve çıkışları kapattı. Bu arada, çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.