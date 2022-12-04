Karaman’da dehşet: 2 ölü 1 ağır yaralı

KARAMAN'DA silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdükten sonra 1 kişiyi de ağır yaraladı. İddiaya göre, A.Z. isimli kişi Alparslan Türkeş Parkı'nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Polisin yakaladığı A.Z. 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi. Ekipler, Urgan Mahallesi'ne Taşocakları mevkiine giden ekipler 2 kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.