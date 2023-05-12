Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da dehşet: Önce eşini sonra kendini bıçakladı!
Giriş Tarihi: 12.5.2023 13:26

Karaman'da dehşet: Önce eşini sonra kendini bıçakladı!

Karaman'da Serhat Şagil (30), tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i (27) vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Karaman’da dehşet: Önce eşini sonra kendini bıçakladı!

Konya'nın Karatay ilçesinde oturan Serhat ve Mihriban Şagil çifti dün belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Mihriban Şagil evi terk edip, Karaman'da Sakabaşı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Serhat Şagil de bugün Karaman'a giderek görüşmek için eşini Sıla Parkı'na çağırdı. Çift burada görüştüğü sırada, belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Serhat Şagil, eşini vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mihriban Şagil olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serhat Şagil de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mihriban Şagil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi...

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi
Danla Bilic'ten büyük skandal! AK Parti seçmenine yönelik alçak küfrü meşrulaştırmaya çalıştı
Son dakika: Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı: "Anketlere değil meydanlara inanırım"
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'a "Apo Bey" yakıştırması
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Her yönüyle Muharrem İnce vakası
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da dehşet: Önce eşini sonra kendini bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA