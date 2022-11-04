Karaman’da Emine hemşireyi vuran zanlı tutuklandı!

Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık, 24 Ekim'de Karaman'a giderek, 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlayan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay'a evlilik teklif etti. Kuzeni teklifi reddedince giden ve bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu ardından kendi göğsüne doğrultup, ateşleyerek intihara kalkıştı. İlk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorların yaptığı kuzenler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.