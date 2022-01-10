Karaman’da fabrika yangını! Kısa sürede her tarafı sardı

SÖNDÜRME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirten Işık, şu bilgileri verdi:

"Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaremizden ve çevre ilçe belediyelerimizden itfaiyeler en kısa sürede intikal ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Belediyesine ait itfaiye araçları da olay yerindeler şu anda. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangında özellikle yağ olarak hammaddelerin bulunmuş olması bu yangının devamına neden oldu. Söndürme faaliyetleri devam ediyor. Kısa sürede söndürülecek. Çıkış sebebi belli değil. İtfaiye ekipleri onunla ilgili bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra netliğe ulaşacağız. İçeride hiçbir işçi yok. İçerde kalan hiç kimse yok. Hiçbir yaralımız yok."