Karaman’da kadınlara odunla saldıran şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yüzü kapalı bir kişi tarafından başlarına sert cisimle vurularak yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını belirledi.