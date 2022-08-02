Karaman’da korkunç cinayet: Ekmek kavgasında fırıncıyı öldürdü!

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin Aydoğdu, fırına gelerek iddiaya göre sokak köpeğini beslemek için bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. Aydoğdu ve Büber arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Aydoğdu'yu uzaklaştırdı.