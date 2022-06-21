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Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:30

Karaman'da korkunç ölüm: Otomobil ile minibüsün arasında sıkıştı!

DHA
Karaman’da korkunç ölüm: Otomobil ile minibüsün arasında sıkıştı!

Karaman'da Hanife Büyükçetinkaya (67), Arda Berk U.'nun (22) manevra yaptığı otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Arda Berk U., gözaltına alındı...

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde meydana geldi. Arda Berk U., 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı. Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı. Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi. Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Büyükçetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arda Berk U. da polis tarafından gözaltına alındı.

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Karaman'da korkunç ölüm: Otomobil ile minibüsün arasında sıkıştı!
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