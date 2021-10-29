Karaman’da kuzenini vuran zanlı ile arkadaşı hakkında flaş gelişme!

Olay, 25 Ekim gecesi Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., husumetli olduğu kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeninin evine gitti. Emir Ö. dışarı çıkınca Tufan D. tüfekle ateş etti. Bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. O anlar yayına yansıdı.