Karaman’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 12 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı

ÖĞRENCİLER BAŞKA BİR SERVİSLE OKULLARINA BIRAKILDI

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, okul servisindeki öğrencilerde durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle servis şoförü tarafından çağrılan başka bir servisle okullarına bırakıldı. Durumu öğrenen okul yönetimi ise bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine okula sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ambulanslarla okul servisinde bulunan tüm öğrencileri kontrol amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.