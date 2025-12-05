Karaman’da servis minibüsüyle çarpıştı: Motosikletli genç kadın ağır yaralandı!

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yola savrulan Ayşe Ünal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Cezmi B., "Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydum" dedi.