Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da servis minibüsüyle çarpıştı: Motosikletli genç kadın ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 12:32

Karaman'da servis minibüsüyle çarpıştı: Motosikletli genç kadın ağır yaralandı!

Karaman'da kavşakta okul servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Ayşe Ünal (23), ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Karaman’da servis minibüsüyle çarpıştı: Motosikletli genç kadın ağır yaralandı!
  • ABONE OL

Korkutan kaza, saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İmam-ı Azam Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Ayşe Ünal idaresindeki motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan Cezmi B. (56) yönetimindeki minibüse çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yola savrulan Ayşe Ünal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Cezmi B., "Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydum" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da servis minibüsüyle çarpıştı: Motosikletli genç kadın ağır yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz