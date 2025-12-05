Karaman’da servis minibüsüyle çarpıştı: Motosikletli genç kadın ağır yaralandı!

Korkutan kaza, saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İmam-ı Azam Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Ayşe Ünal idaresindeki motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan Cezmi B. (56) yönetimindeki minibüse çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yola savrulan Ayşe Ünal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Cezmi B., "Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydum" dedi.