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Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:22

Karaman'da vahşet: Mesai arkadaşını av tüfeği ile öldürdü!

Karaman'da İsmail Y. (44), tartıştığı mesai arkadaşı Ali Çalış'ı (45) av tüfeği ile katletti. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA
Karaman’da vahşet: Mesai arkadaşını av tüfeği ile öldürdü!

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki soğuk hava deposunda meydana geldi. İsmail Y., mesai arkadaşı Hasan Ali Çalış ile iş yerinde önünde belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile İsmail Y., av tüfeğiyle Çalış'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Çalış, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalış, yaşamını yitirdi. İsmail Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İsmail Y., gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt vermedi. Soruşturma sürüyor...

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Karaman'da vahşet: Mesai arkadaşını av tüfeği ile öldürdü!
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